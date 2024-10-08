Під Кривим Рогом знайдено застреленим екскандидата в мери Шевчика – ЗМІ

Сьогодні, 8 жовтня, у Кудашівці на Криворіжжі на турбазі виявили мертвим колишнього генерального директора ЦГЗК Дмитра Шевчика.

Про це повідомили місцеві видання "Весь Кривий Ріг" та "Свої Кривий Ріг".

"Попередньо чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга", – йдеться у повідомленні.

Слідство розглядає дві основні версії: самогубство або вбивство.

Дмитро Шевчик, який у квітні 2024 року втратив посаду генерального директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату групи "Метінвест" внаслідок оптимізації, був одружений і мав трьох синів.

Фото з місця події

2020 року Дмитро Шевчик балотувався на посаду мера Кривого Рогу від партії "Слуга народу", де посів друге місце в першому турі. У другому турі його конкурентом був чинний мер Юрій Вілкул, який зняв свою кандидатуру на користь Костянтина Павлова від ОПЗЖ. Павлов загинув 15 серпня 2021 року в селі Вільне під Кривим Рогом. Поліція відкрила кримінальне провадження, розслідуються обставини його загибелі. Попередньою причиною смерті названо суїцид, проте багато однопартійців загиблого в це не вірять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній білоруський посол у Німеччині наклав на себе руки.

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