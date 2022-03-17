Подоляк о тактике РФ: "Вязкие позиционные бои на линиях фронтов"

Подоляк о тактике РФ: "Вязкие позиционные бои на линиях фронтов"

Он подчеркнул, что оккупанты пытаются дестабилизировать общественное мнение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что военная тактика россиян все больше испытывает неудачи, оккупанты деморализованы.

Однако враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру, убивать украинцев и пытается провоцировать внутренние конфликты.

Об этом он написал в Twitter.

Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", — говорится. в сообщении.

Напомним, Подоляк рассказал о подробностях переговоров с РФ и назвал пункты, на которые может согласиться Украина.