Поджоги "Укрзализныци" и "Укрпочты": СБУ поймала 5 приспешников РФ

Задержанные злоумышленники совершали поджоги в Киевской, Винницкой и Сумской областях.

СБУ и полиция задержали пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги "Укрзализныци" и "Укрпочты" в трех областях государства.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленников, совершавших поджоги в Киевской, Винницкой и Сумской областях. Для организации диверсий спецслужбы России дистанционно привлекли местных безработных, искавших легкие заработки в телеграм-каналах. Правда, теперь вместо денег фигуранты могут получить пожизненный срок заключения с конфискацией имущества.

В Киевской области были задержаны двое жителей Фастова в возрасте 25 и 29 лет, которые подожгли местное отделение "Укрпочты" и объекты "Укрзализныци". Свое преступление злоумышленники сняли на видео для "отчетности" перед российским куратором. Они попытались скрыться с мест преступлений, но безуспешно.

В Винницкой области по горячим следам задержали пару, которая сожгла два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках "Укрзализныци". Фигуранты – 28-летняя женщина, которая имела судимость за подделку документов, и ее 29-летний знакомый, ранее отбывавший наказание за кражу.

В Сумах был задержан 27-летний местный житель, который поджег два релейных шкафа железной дороги и готовил следующие диверсии в городе.

Всем задержанным сообщено о подозрении в диверсиях, совершенных в условиях военного положения.

СБУ задержала поджигателей объектов "Укрзализныци" и "Укрпочты"/Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ задержала поджигателей объектов "Укрзализныци" и "Укрпочты"/Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ задержала поджигателей объектов "Укрзализныци" и "Укрпочты"/Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ задержала поджигателей объектов "Укрзализныци" и "Укрпочты"/Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ задержала поджигателей объектов "Укрзализныци" и "Укрпочты"/Фото: телеграм-канал СБУ

Напомним, недавно СБУ задержала 20-летнюю девушку, готовившую теракт в многолюдном месте в Киеве.

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