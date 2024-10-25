Підпали "Укрзалізниці" та "Укрпошти": СБУ спіймала 5 поплічників РФ

СБУ та поліція затримали п’ятьох поплічників російських спецслужб, які скоювали підпали "Укрзалізниці" та "Укрпошти" у трьох областях держави.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисників, які вчиняли підпали у Київській, Вінницькій та Сумській областях. Для організації диверсій спецслужби Росії дистанційно залучили місцевих безробітних, які шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Щоправда, тепер замість грошей фігуранти можуть отримати довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.

На Київщині було затримано двох жителів Фастова віком 25 та 29 років, які підпалили місцеве відділення "Укрпошти" та об’єкти "Укрзалізниці". Свій злочин зловмисники зняли на відео для "звітності" перед російським куратором. Вони спробували втекти з місць злочинів, але безуспішно.

На Вінниччині за гарячими слідами затримали пару, яка спалила дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках "Укрзалізниці". Фігуранти – 28-річна жінка, яка мала судимість за підробку документів, та її 29-річний знайомий, що раніше відбував покарання за крадіжку.

У Сумах було затримано 27-річного місцевого жителя, який підпалив дві релейні шафи залізниці та готував наступні диверсії в місті.

Усім затриманим повідомлено про підозру в диверсіях, вчинених в умовах воєнного стану.

СБУ затримала підпалювачів об’єктів "Укрзалізниці" та "Укрпошти" / Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ затримала підпалювачів об’єктів "Укрзалізниці" та "Укрпошти" / Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ затримала підпалювачів об’єктів "Укрзалізниці" та "Укрпошти" / Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ затримала підпалювачів об’єктів "Укрзалізниці" та "Укрпошти" / Фото: телеграм-канал СБУ

СБУ затримала підпалювачів об’єктів "Укрзалізниці" та "Укрпошти" / Фото: телеграм-канал СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала 20-річну дівчину, яка готувала теракт у багатолюдному місці в Києві.

Читайте також: