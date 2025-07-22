Погода 23 июля: кому готовиться к дождю, а кому - к +35°C

Прогноз погоды в Украине / © ТСН

Реклама

В среду, 23 июля, в Украине ожидается разноплановая синоптическая ситуация: часть территории попадет под грозовые дожди, а другая — останется в зоне жаркой и сухой погоды.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Осадки вероятны преимущественно в северных и восточных областях. В частности, грозы возможны на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Луганщине и, вероятно, в Донецкой области. В ночное время атмосферный фронт также может вызвать дожди на севере и в центре страны. Кратковременные осадки не исключаются и в Карпатах.

Реклама

Температурные показатели будут оставаться летними. В большинстве регионов воздух прогреется до +26…+29°C. В северных областях, в частности на Сумщине и Черниговщине, будет немного прохладнее — от +23 до +26°C. На юге, востоке и в Днепропетровской области прогнозируется настоящая жара — +30…+35°C.

В столице ночью ожидается грозовой дождь, однако днем будет сухо. Температура днем достигнет +27°C, ветер — западного направления, местами с порывами.

В целом в ближайшие дни в Украине не предвидится значительных погодных изменений: на западе — умеренно тепло, в центральных и северных регионах — комфортная летняя погода, а на юге — будет держаться жара.

Напомним, ранее мы писали о том, что после недавнего похолодания в Украину снова возвращается жара. Уже 22 июля синоптики прогнозируют до +36°Cв южных регионах, а также местами на востоке и в центре. На севере воздух прогреется до +28…+32°C. Самая умеренная температура ожидается в Винницкой области — там будет около +28…+29°C.

Реклама