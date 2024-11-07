Погода в пятницу, 8 ноября: синоптики удивили прогнозом

Все атмосферные фронты отойдут, и в Украине снова будет царить антициклональный характер погоды – без осадков довольно длительный период.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

В пятницу, 8 ноября, тепло удержится. При этом ночью "минусов" совсем не будет.

Днем в большинстве регионов будет в пределах +10+11 градусов. Холоднее всего днем будет в Харьковской области – до +7 градусов.

В Киеве без осадков, ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 8 ноября за все время метеорологических наблюдений самая высокая температура была 19,6° тепла в 1927 году, самая низкая – ночью 13,9° мороза в 1888 году.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину идут морозы. Как изменится погода – читайте в нашей новости.