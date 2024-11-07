Погода у п'ятницю, 8 листопада: синоптики здивували прогнозом

Усі атмосферні фронти відійдуть, і в Україні знову пануватиме антициклональний характер погоди – без опадів на доволі тривалий період.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

У п'ятницю, 8 листопада, тепло втримається. Водночас вночі "мінусів" зовсім не буде.

Вдень у більшості регіонів буде в межах +10+11 градусів. Найхолодніше вдень буде в Харківській області – до +7 градусів.

У Києві без опадів, вночі +2...+4, вдень +8...+10 градусів.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 8 листопада за весь час метеорологічних спостережень найвища температура була 19,6° тепла 1927 року, найнижча – вночі 13,9° морозу 1888 року.

Раніше синоптики повідомили, що до України йдуть морози. Як зміниться погода – читайте у нашій новині.