Пограничники раскрыли махинации со справками об инвалидности на Закарпатье

На пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда обнаружили попытку взяточничества и незаконного пересечения границы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСПУ.

36-летняя жительница Закарпатья, водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", пыталась дать пограничнику 200 евро за беспрепятственный пропуск пассажира. В транспортном средстве находились еще два пассажира – 49-летняя женщина и ее 28-летний сын, жители Хмельницкой области.

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина пытался уехать за границу, используя поддельные документы об инвалидности своей матери. В справке МСЭК, подтверждающей инвалидность, пограничники обнаружили признаки фальсификации. Более того, было установлено, что в период прохождения медико-социальной экспертизы женщина находилась за пределами Украины.

Факт предложения неправомерной выгоды и использования поддельных документов документирован. О правонарушениях сообщили Береговский отдел полиции ГУ ЧП в Закарпатской области. По данному факту открыто производство по ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 358 УК (подлог документов).

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России больше всего попыток нелегального пересечения границы фиксируется на граничащих с Румынией и Молдовой участках.

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