Организаторы переправы через Тису утопили двух уклонистов

Стоимость их "услуг" составляла 7-10 тысяч долларов США с человека.

Во время незаконной переправы через Тису в Румынию погибли двое мужчин, еще один считается пропавшим без вести. Организаторам этой опасной схемы бегства за границу сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной прокуратуры.

К незаконной переправке мужчин призывного возраста в Румынию причастны пятеро жителей Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Стоимость их "услуг" составляла 7-10 тысяч долларов США с человека.

“В апреле 2024 года одна из таких попыток закончилась трагически – двое мужчин из группы лиц, пересекавших границу вплавь через р. Тиса, утонули. Их тела были обнаружены на берегу реки на территории Тячевского и Хустского районов. Один мужчина до сих пор считается пропавшим без вести. Другим удалось добраться до Румынии”, — сообщили в прокуратуре.

Своих "клиентов" они доставили в село Бедевля Тячевского района, достоверно зная, что весной река на этом участке границы полноводна и пеший переход невозможен. Однако об этом организаторы переправы не только не сообщили, но наоборот заверили беглецов в безопасности перехода.

Один из подозреваемых сопровождал группу прямо к берегу р. Тиса. Когда мужчины зашли в воду, начали звать на помощь и тонуть, он просто скрылся с места происшествия.

Организаторам схемы поставлено в известность о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу, совершенной группой лиц опасным для жизни и здоровья способом (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им избрали меры пресечения — содержание под стражей с определением размера залога (общая сумма – 35,4 млн грн).

Напомним, недавно пограничники в Закарпатье остановили шестерых мужчин, которые пытались нелегально пересечь украинско-венгерскую границу через реку Тиса на резиновой лодке.

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