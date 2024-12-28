Організатори переправи через Тису втопили двох ухилянтів

Під час незаконної переправи через Тису до Румунії загинуло двоє чоловіків, ще один вважається зниклим безвісти. Організаторам цієї небезпечної схеми втечі за кордон повідомили про підозру.

Про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури.

До незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії причетні п’ятеро мешканців Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вартість їхніх “послуг” становила 7-10 тисяч доларів США з особи.

“У квітні 2024 року одна з таких спроб закінчилася трагічно – двоє чоловіків з групи осіб, які перетинали кордон вплав через р. Тиса, потонули. Їхні тіла виявили на березі річки на території Тячівського та Хустського районів. Один чоловік досі вважається зниклим безвісти. Іншим вдалося дістатися Румунії”, - повідомили у прокуратурі.

Своїх “клієнтів” вони доставили до села Бедевля Тячівського району, достовірно знаючи, що навесні річка на цій ділянці кордону є повноводною і піший перехід неможливий. Однак, про це організатори переправи не тільки не повідомили, але навпаки запевнили втікачів у безпечності переходу.

Один із підозрюваних супроводжував групу безпосередньо до берега р. Тиса. Коли чоловіки зайшли у воду, почали кликати на допомогу та тонути, він просто втік із місця події.

Організаторам схеми повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон, вчиненої групою осіб небезпечним для життя та здоров’я способом (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм обрали запобіжні заходи — тримання під вартою із визначенням розміру застави (загальна сума - 35,4 млн грн).

Нагадаємо, нещодавно прикордонники на Закарпатті зупинили шістьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути українсько-угорський кордон через річку Тиса на гумовому човні.

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