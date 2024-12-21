На Закарпатті зірвали нічний заплив "водолазів" через Тису: подробиці

На Закарпатті прикордонники затримали шістьох осіб, які намагалися переплисти Тису для потрапляння в Угорщину

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби.

Стало відомо, що вночі прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали шістьох осіб, які намагалися переплисти річку Тису з метою незаконного перетину українсько-угорського кордону. Подія сталася неподалік від державного кордону, близько 2-ї години ночі, коли прикордонний наряд помітив групу підозрілих осіб.

Порушники, подолавши загороджувальний паркан, рухалися в бік річки. Наряд зупинив їх за 300 метрів від кордону. Четверо закарпатців, киянин та вінничанин зізналися, що планували перепливати Тису на гумових човнах. За їхніми словами, вони отримали обіцянки переправників про безпечний і безперешкодний перетин кордону, але плавзасобів їм так і не надали.

Оперативники загону зараз працюють над встановленням осіб, причетних до організації цієї переправи. Протокол щодо порушників складено за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи передано до суду.

Нагадаємо, річку Тиса постійно намагаються перепливти охочі уникнути мобілізації українські чоловіки. Так, нещодавно у водоймі на кордоні з Румунією знову виявили тіло чоловіка без ознак життя.

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