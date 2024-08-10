Не ухилянт, а умилянт: український кабан переплив річку Тису — кумедне відео

На кадрах видно, як дикий кнур підкорює бурхливу Тису.
Український кабан переплив річку Тису та дістався Румунії.
Державна прикордонна служба потішила користувачів соціальних кумедним відео.
На кадрах видно, як дикий кнур підкорює бурхливу Тису і чимдуж тікає в ліс.
Силовики уже дали прізвисько вепру. Кажуть: є ухилянти, а він умилянт. І справжній патріот. Бо ж після подорожі за кордон все одно повернувся додому.
Нагадаємо, тіло ще одного потопельника виявили на румунському березі Тиси. Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.
Тису вже огородили від українців. Її називають "річка смерті для ухилянтів" — оскільки не завжди нелегальні спроби перетину кордону по воді мають щасливий кінець. На який екстрим готові ухилянти, щоб перетнути кордон, скільки коштує таке "задоволення" та яку ж загорожу побудували на Тисі, і чи буде вона ефективною, читайте в матеріалі ТСН.ua.
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