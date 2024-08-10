Не ухилянт, а умилянт: український кабан переплив річку Тису — кумедне відео

Український кабан переплив річку Тису та дістався Румунії.

Державна прикордонна служба потішила користувачів соціальних кумедним відео.

На кадрах видно, як дикий кнур підкорює бурхливу Тису і чимдуж тікає в ліс.

Силовики уже дали прізвисько вепру. Кажуть: є ухилянти, а він умилянт. І справжній патріот. Бо ж після подорожі за кордон все одно повернувся додому.

Не ухилянт, а умилянт! Румунське турне українського кабана через Тису

Нагадаємо, тіло ще одного потопельника виявили на румунському березі Тиси. Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

Тису вже огородили від українців. Її називають "річка смерті для ухилянтів" — оскільки не завжди нелегальні спроби перетину кордону по воді мають щасливий кінець. На який екстрим готові ухилянти, щоб перетнути кордон, скільки коштує таке "задоволення" та яку ж загорожу побудували на Тисі, і чи буде вона ефективною, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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