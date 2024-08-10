Відключення світла 11 серпня: де і коли не буде електрики

Неділя пройде без відключень.
У неділю, 11 серпня, відключення світла в Україні не заплановані.
Про це повідомили в “Укренерго”.
"Завтра, 11 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.
Компанія-постачальник закликала українців, за можливості, користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо, в Міненерго відповіли, чи повернуться графіки відключень світла через спеку
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