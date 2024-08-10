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Відключення світла 11 серпня: де і коли не буде електрики

Відключення світла 11 серпня: де і коли не буде електрики

Згідно з інформацією від Укренерго неділя 11 серпня має пройти без відключень електрики. / Фото: Unsplash / Фото: Unsplash

Неділя пройде без відключень.

У неділю, 11 серпня, відключення світла в Україні не заплановані. 

Про це повідомили в “Укренерго”.

"Завтра, 11 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Компанія-постачальник закликала українців, за можливості, користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00

Нагадаємо, в Міненерго відповіли, чи повернуться графіки відключень світла через спеку

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