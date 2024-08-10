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Отключение света 11 августа: где и когда не будет электричества

Отключение света 11 августа: где и когда не будет электричества

Согласно информации от Укрэнерго, воскресенье 11 августа должно пройти без отключений электричества./Фото: Unsplash / Фото: Unsplash

Воскресенье пройдет без отключений.

В воскресенье, 11 августа, отключения света в Украине не запланированы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 11 августа, меры по ограничению потребления применяться не будут. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Компания-поставщик призвала украинцев, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Напомним, в Минэнерго ответили, вернутся ли графики отключений света из-за жары

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