Отключение света 11 августа: где и когда не будет электричества

Воскресенье пройдет без отключений.
В воскресенье, 11 августа, отключения света в Украине не запланированы.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, 11 августа, меры по ограничению потребления применяться не будут. При изменении ситуации – о применении отключений будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Компания-поставщик призвала украинцев, по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Напомним, в Минэнерго ответили, вернутся ли графики отключений света из-за жары
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