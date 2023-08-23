"Полуостров будет деоккупирован": Зеленский открыл саммит Крымской платформы

В Киеве стартовал традиционный саммит Международной Крымской платформы, в котором принимают участие представители 63 государств. Главнокомандующий Украины убежден, что остров обязательно вернется под контроль Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на открытии саммита.

"Крым будет деоккупирован, как и все остальные части Украины, которые сейчас пока, к сожалению, под оккупантами", – подчеркнул он.

Крым – наш дом

Как подчеркнул Зеленский, оккупированный захватчиками Крым не является пустой землей. Это чей-то дом, дом родителей и детей.

"Миллионы семей, разных людей, разных судеб, жизней – все эти жизни должны быть свободны. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом", – подчеркнул он.

Президент поблагодарил всех, кто присоединился к событию. Каждый год количество людей, выступающих против оккупации, а значит – преступления против международного права, против людей.

"Я благодарю всех, кто приехал в Украину и Крымскую платформу, всех, кто будет участвовать онлайн с помощью специальных своих обращений", – отметил Зеленский.

Также он отметил парламентскую составляющую работы Крымской платформы. Она позволяет приобщать наших парламентариев, которые ценят принцип территориальной целостности всех государств, устав ООН, международное спокойствие.

"Это важно не только для Украины, но и для многих стран, чьи границы могут оказаться под угрозой вражеского вторжения", – резюмировал президент.

Кроме того, президент Украины заявил о подготовке к деоккупации Крыма. Он сообщил, что Силы обороны двигаются вперед.

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