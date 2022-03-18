Правительство расширило перечень товаров критического импорта

Перечень дополнили изделиями из стекла, металлоконструкциями, трубами.
Кабинет министров дополнил перечень товаров критического импорта и внес изменения в критерии определения таких товаров в условиях военного положения.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
"Перечень товаров критического импорта был ранее утвержден постановлением Кабмина от 24 февраля 2022 г. №153 и обновляется постоянно, что позволяет Национальному банку Украины обеспечить осуществление трансграничных валютных платежей за операции по импорту товаров", — говорится в сообщении.
Критерии относятся, в частности, к товарам сектора энергетики, сектора безопасности и обороны, а также сферам обеспечения жизнедеятельности населения, функционированию производственных предприятий. Перечень дополнили изделиями из стекла, металлоконструкциями, трубами и цепями.
Напомним, рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг России до преддефолтного.
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