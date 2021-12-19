Прогноз погоды на 19 декабря: в Украине будет снег и сильный ветер

Прогноз погоды на 19 декабря: в Украине будет снег и сильный ветер

Синоптики прогнозируют облачность.

В воскресенье, 19 декабря, в Украине местами будет снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачность. В стране ожидается снег. В южной и восточной частях без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В Карпатах местами порывы будут достигать 25-30 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов мороза. Днем около нуля. В Карпатах ночью и днем от 3 до 8 градусов мороза.

Укргидрометцентр

В Киеве 19 декабря будет идти умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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