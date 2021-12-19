Прогноз погоди на 19 грудня: в Україні буде сніг і сильний вітер

Синоптики прогнозують хмарність.
У неділю, 19 грудня, в Україні місцями сніжитиме.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують хмарність. В країні очікується помірний сніг. У південній та у східній частинах без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. В Карпатах місцями пориви сягатимуть 25-30 м/с.
Температура вночі 0-5 градусів морозу. Вдень близько нуля. В Карпатах вночі та вдень від 3 до 8 градусів морозу.
У Києві 19 грудня також ітиме помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Як повідомлялося, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. У межах норми буде у грудні і місячна кількість опадів: 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм. Водночас у північно-східній частині опадів очікується дещо менше за норму.
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