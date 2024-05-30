Путину устроили встречу с "благодарной семьей" из Мариуполя

О протестах недовольных бытовыми условиями в городе мариупольцев, стоявших на улице во время этой прямой видеосвязи с кремлевским диктатором, никто не упомянул.

Во временно оккупированном городе Мариуполе Донецкой области многодетную семью заставили благодарить президента Российской Федерации Владимира Путина за "восстановление" разрушенного войной города.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Характерно, что люди, которых привели в студию для онлайн-общения с хозяином Кремля, развязавшим разрушительную войну в Украине, не смогли самостоятельно назвать "достижений" оккупационных властей в Мариуполе.

"Во время видеовстречи российский диктатор спросил семью из оккупированного города, как им Мариуполь. Семья ответила, что все "восстанавливается" и "ощущаются изменения". Вот правда не уточнили, какие именно. Путин сам рассказал о якобы новом транспорте и изменениях в системах образования и здравоохранения”, — сообщили в Мариупольском горсовете.

Кстати, как отметили в сообщении, о протестах недовольных бытовыми условиями в городе мариупольцев, стоявших на улице во время этой прямой видеосвязи с кремлевским диктатором, никто не упомянул.

“Не рассказал глава государства-террориста и о постоянных порывах, отсутствии света, воды и тепла во многих домах. Об этом почти каждый день пишут местные жители в чатах, но диктатору показывают только тех, кто скажет, что все "хорошо", — отметили в Мариупольском горсовете.

Напомним, оккупанты за два года не смогли наладить коммунальную инфраструктуру в Мариуполе. Зимой большинство домов не отапливалось, есть проблема с подачей воды и электроэнергии. Более того, дома, которые можно было отремонтировать, просто сносят, а компенсации горожанам не выплачивают.

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