Пятница будет холодной: прогноз погоды в Украине на 2 декабря

Пятница, 2 декабря, в Украине будет преимущественно сухой и морозной.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 декабря в юго-западных областях ожидается небольшой снег, днем с дождем, местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололед. Ветер восточный 5-10 м/с, на востоке и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в северных и восточных областях до 9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму дождь, температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 4-9°.

В Киеве 2 декабря существенные осадки не предполагаются. На дорогах местами гололед. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

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Как прогнозирует Наталья Диденко, 2 декабря мощный антициклон будет определять сухую погоду по всей Украине, только в Одесской области, на юге Крыма и Винницкой области пройдут либо мокрый снег, либо дождь — фаза осадков будет зависеть, куда качнутся столбики термометров. В пятницу будет холодно. В Киеве 2 декабря осадки не ожидаются, на дорогах гололед, подмерзло уже неплохо.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, как долго в Украине продержится такая морозная погода. Так, по словам руководителя отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, морозы продержатся как минимум неделю, до 10 дней.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что морозная погода в Украине продержится до 10-12 декабря, а затем снова придет потепление с "плюсами". Он также отметил, что первый месяц этой зимой в целом будет теплым. По словам Щедрина, в декабре будет много осадков в виде снега и дождя.

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