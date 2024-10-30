Пытались через Viber и Telegram сорвать мобилизацию: СБУ разоблачила 12 нарушителей

Следователи уже сообщили шести фигурантам о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Служба безопасности Украины разоблачила еще 12 администраторов и пользователей Viber и Telegram-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

СБУ заблокировала деятельность 10 жителей Ивано-Франковской области, руководивших анонимными группами для уклонистов в Viber. В группах распространялись места расположения мобильных блок-постов ВСУ и правоохранителей.

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В Днепропетровской области было объявлено о подозрении 48-летнему экс-ресторатору. Он оказался владельцем Telegram-канала, призывавшего аудиторию скрываться от военного призыва и содействовать уклонистам. Подозреваемый также создал отдельный чат-бот, куда подписчики должны были посылать информацию о маршрутах движения представителей ТЦК.

Во Львовской области было разоблачено и сообщено о подозрении местному жителю, который "подсвечивал" локации военных, в том числе представителей ТЦК, на территории запада государства. Для распространения закрытых данных фигурант администрировал свою анонимную группу в Viber.

Следователи СБУ на основании полученных доказательств сообщили о подозрении шести фигурантам по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Планируется сообщить о подозрении другим причастным к преступлениям.

Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

СБУ разоблачила 12 человек, которые через Viber и Telegram-каналы пытались сорвать мобилизацию/Фото: СБУ

СБУ разоблачила 12 человек, которые через Viber и Telegram-каналы пытались сорвать мобилизацию/Фото: СБУ

СБУ разоблачила 12 человек, которые через Viber и Telegram-каналы пытались сорвать мобилизацию/Фото: СБУ

СБУ разоблачила 12 человек, которые через Viber и Telegram-каналы пытались сорвать мобилизацию/Фото: СБУ

Кстати, в Украине усиливают отслеживание нарушителей мобилизационного законодательства и правил военного учета. Теперь ТЦК будут обмениваться данными с рядом правоохранительных структур и даже спецслужбами, у которых больше методов поиска уклонистов.

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