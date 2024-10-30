Минрегион представил план возобновления полетов в украинском небе

Презентация плана состоялась во время мероприятия в Варшаве

Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Презентация плана прошла во время мероприятия в Варшаве.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Мероприятие собрало около ста представителей авиационной отрасли, среди которых были профильные регуляторы Евросоюза, Великобритании и США, руководство украинских и зарубежных авиакомпаний, ранее осуществлявших рейсы в Украину, а также представители страховых и лизинговых компаний и производители самолетов.

Вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба подчеркнул, что сохранение авиационной инфраструктуры является стратегической задачей.

"Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигать нас вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы, когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро. Разумеется, это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами. Именно поэтому мы поддерживаем площадки, когда совместно с иностранными регуляторами отрасли, авиакомпаниями, страховыми, аэропортами и военными нарабатываем общий план", – отметил Алексей Кулеба.

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На конференции замминистра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства. Государственная авиационная служба подготовила оценку рисков гражданской авиации. Обсуждались также вопросы обеспечения безопасности аэронавигации, готовности аэронавигационной системы и аэропортов.

Напомним, что в Украине изменились правила страхования поездки в транспорте. Пассажир не является стороной договора для возмещения заданного ущерба в случае наступления страхового случая.