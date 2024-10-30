Мінрегіон представив план відновлення польотів в українському небі

Презентація плану відбулась під час заходу у Варшаві

Україна представила дорожню карту відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. Презентація плану відбулась під час заходу у Варшаві.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Захід зібрав близько ста представників авіаційної галузі, серед яких були профільні регулятори Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських і закордонних авіакомпаній, які раніше здійснювали рейси в Україну, а також представники страхових і лізингових компаній та виробники літаків.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба підкреслив, що збереження авіаційної інфраструктури є стратегічним завданням.

“Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план”, – наголосив Олексій Кулеба.

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На конференції заступник міністра Сергій Деркач представив покроковий план і потреби для часткового відкриття повітряного простору. Державна авіаційна служба підготувала оцінку ризиків для цивільної авіації. Обговорювалися також питання забезпечення безпеки аеронавігації, готовності аеронавігаційної системи та аеропортів.

Нагадаємо, що в Україні змінилися правила страхування поїздки у транспорті. Пасажир тепер не є стороною договору для відшкодування заданої шкоди у разі настання страхового випадку.