Бійці КНДР вже на фронті: до Курська зайшли генерали Ким Чен Ина

Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною. Однак, ЗСУ ймовірно завдали перших ударів по північнокорейських позиціях. Президент Зеленський закликав партнерів до більш рішучих дій, а світові лідери знову стурбовані. А тим часом у США заявили, що робитимуть, якщо Північна Корея вступить у війну проти України.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Вже у Курську

Солдати з Північної Кореї, яких таємно перевезли до Росії, розташовані всього за 50 км від кордону з Україною. За даними української розвідки, близько 3000 північнокорейських військових прибули до Курської області на цивільних вантажівках. Про це повідомило видання The Financial Times.

В свою чергу, El Pais повідомляє, що 5 тисяч солдатів КНДР, ймовірно, вже приєдналися до 40-тисячного угруповання росіян на Курщині.

"Кремль домовився з північнокорейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курська. Таким чином РФ хоче уникнути перекидання частини російських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північнокорейських військ до бою вперше на боці Росії зміцнює позиції Москви у війні проти України."

Однак, ЗСУ, ймовірно, завдали удару по дислокації військ КНДР. За інформацією джерел у Силах оборони, північнокорейських солдатів везли понад 6 тис. км у цивільних вантажівках, щоб вони могли приєднатися до 810-ї бригади російських морпіхів. Видання El Pais зауважує, що наразі немає ані інформації про місце удару по північнокорейських військових, ані будь-яких візуальних доказів, що солдати КНДР взагалі перебувають у зоні бойових дій.

"Жоден з піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті."

У статті також зазначається, що за даними ГУР і західних розвідок, російську армію посилили 10-ма тисячами солдатів КНДР і половина з них уже прибула на Курщину.

Джерела журналістів у 95-й бригаді ЗСУ повідомили, що північні корейці навряд чи допоможуть росіянам змінити ситуацію на свою користь у Курській області, адже переважна більшість курського угруповання армії РФ складається з новобранців.

"Солдати з 95-ї бригади припускають, що північні корейці, якщо їм нарешті доведеться воювати, а не виконувати іншы матеріально-технічні завдання, не будуть готові давати хороший бій."

Однак, Росія, яка зазнає великих втрат на війні проти України, може суттєво підсилити свій наступальний потенціал за рахунок використання північнокорейських військових. Але й КНДР від цього в програші не буде, ті також отримають суттєву вигоду від цього, заявили у виданні The Telegraph.

А тим часом в ГУР уточнили, що на ерефії нині перебувають 12 тисяч північнокорейських військових, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. А військовий оглядач Девід Акс для Forbes написав, що перехоплені радіопереговори, опубліковані Головним управлінням розвідки Міноборони України, схоже, підтверджують, що тисячі північнокорейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на Курщину.

До слова, у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження. У перехопленій ГУР МО розмові росіян, штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

Якщо радіоперехоплення українських розвідників свідчить про ширший рух північнокорейських сил до Курська, то військовий оглядач Девід Акс пише, що це лише питання часу, коли з’являться прямі докази їхньої участі в бою.

Всі занепокоєні

Нагадаю, що раніше Сполучені Штати Америки заявили, що не вводитимуть нові обмеження на використання Україною американської зброї, якщо Північна Корея вступить у війну проти України. Про це сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Reuters.

Також читайте Кілька тисяч солдатів КНДР перебувають за 50 км від України: деталі від FT

Сабріна Сінгх не змогла підтвердити, що солдати КНДР вже перебувають в російському Курську, заявивши, що вони "цілком ймовірно" рухаються в напрямку Курської області РФ.

За оцінками Пентагону, 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців були розгорнуті на сході Росії для навчання, з них 3 тисячі прибули до РФ минулої середи.

"Частина цих солдатів уже переїхала ближче до України, і ми все більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових дій проти українських сил у Курській області Росії поблизу кордону з Україною."

Вона наголосила, що такі дії РФ "означатимуть подальшу ескалацію".

"Це може бути ознакою того, як Росія сподівається компенсувати зростаючі втрати на полі бою та продовжувати досягати повільних, постійних успіхів у східній Україні."

Ба більше, Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська перетнуть територію України, про це заявив Джо Байден. На запитання про присутність північнокорейських військ у Курській області президент США зазанчив, що він "стурбований цим", пише Reuters.

Чи бачили солдатів КНДР в Україні?

Про те, чи зустрічали військових КНДР вже на фронті для тсн юей розповів і боєць однієї з бригад ЗСУ. Офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран зазначив, що поки немає жодних даних, що це можуть бути повноцінні самостійні бойові угруповання північнокорейських військ зі своєю технікою, які підуть на якийсь напрямок. За його словами, лише така участь могла б мати стратегічне значення.

Таран також зазначив, що наразі їхні підрозділи бригади на різних напрямках ще не зустрічали військових КНДР.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що міністр оборони США Ллойд Остін 30 жовтня зустрінеться у Вашингтоні із міністром оборони Південної Кореї Кімом Йоном Хеном, повідомляє Голос Америки. Чекаємо нових стурбованих заяв, бо далі слів поки не заходить.

От наприклад, 28 жовтня із терміновою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він підтвердив залучення країною-агресором Росією військових КНДР до війни проти України. За його словами, північнокорейські солдати будуть воювати у Курській області.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Індії заявив про серйозність ситуації. Мовляв, прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту. Десь ми вже це чули! Зеленський же 26 жовтня закликав партнерів до більшого тиску на Росію та більшої підтримки України у зв'язку з імовірним вступом у війну проти України військових КНДР найближчими днями. Крім того, Зеленський анонсував, що поточний тиждень буде часом "дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни".

"Їх мільйони…"

Нагадаю, що 16 жовтня видання "РБК.Україна" з посиланням на джерело в Силах оборони повідомило, що на Далекому Сході в Росії відбувається підготовка 10 тис. військових з Північної Кореї до перекидання на прикордонні території біля України. Окрім того, солдатів з КНДР можуть підготувати ще й для ротації російських військ для вивільнення їхнього особового складу тощо. Своєю чергою Зеленський напередодні повідомив, що Північна Корея готує на своїй території 10 тис. солдатів.

А вже 18 жовтня російські телеграм-канали узялися ще поширювати відео, на якому, як стверджується, зафіксовані північнокорейські військові на одному з полігонів на території РФ. Ймовірно, це перші візуальні докази присутності у країні-агресорці бійців з КНДР, які готуються до перекидання до України. На ролику зафіксовано кілька груп з кількох десятків солдатів, яких російські військові знімають на телефони через отвори у бетонному паркані.

Ба більше, Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО КНДР. Воно є одним із найтаємніших у світі. Про це пише The Telegraph. За інформацією журналістів, КНДР використовує ці сили для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. Спецзагін був заснований приблизно в 1968 році і найбільш відомий через невдалу спробу атаки на Синій дім (резиденцію президента Південної Кореї). Крім того, у звіті Міністерства оборони США від 2021 року зазначено, що сили спеціальних операцій Північної Кореї (ССО КНДР) мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним обладнанням. Також сказано, що цей спецпідрозділ є одним із найтаємніших підрозділів у світі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що залучення військових КНДР у війну Росії не стане приводом для того, аби країни Європи направили свої війська до України.

Читайте також: