Ракетный удар в Днепре: что видели местные жители

Местная жительница Кира рассказала Общественному, что в момент взрыва как раз сидела у окна.

"Просто видела все своими глазами. Именно взрыв, где, все что было, все видела. Я здесь где-то минут 30 вероятно, я просто принесла что-то тепленькое, я не знаю, надеюсь что оно и не понадобится. У нас все хорошо, все, слава Богу, хорошо", – говорит женщина.

Житель дома попавшего ракета Артем рассказал, что после взрыва жители побежали в подземный паркинг.

"И только когда мы вышли на улицу мы увидели, что попали в дом. Я живу в другом крыле, поэтому здесь ни окна не потрескались, ничего не произошло", — рассказал мужчина.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре прогремели два мощных взрыва. В городе видны задымления после взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что на месте попадания российской ракеты в Днепр оперативно создан штаб ликвидации последствий.

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