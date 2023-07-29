Ракетний удар у Дніпрі: що бачили місцеві жителі

Місцева жителька Кіра розповіла Суспільному, що в момент вибуху саме сиділа біля вікна.

"Просто бачила все на свої очі. Саме вибух, де, все що було, все бачила. Я тут десь хвилин 30 певно, я просто принесла щось тепленьке, я не знаю, сподіваюсь що воно й не знадобиться. У нас все добре, все, слава Богу, добре", – каже жінка.

Житель будинку в який влучила ракета Артем розповів, що після вибуху жителі побігли у підземний паркінг.

"І тільки, коли ми вийшли на вулицю ми побачили, що попали в будинок. Я живу в іншому крилі, тому тут ні вікна не потріскались, нічого не сталось", – розповів чоловік.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше інформували, що на місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.

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