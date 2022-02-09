Расстрел солдат в Днепре: ДБР рассматривает три версии трагедии

Основная версия трагедии – неуставные отношения.

Государственное бюро расследований рассматривает три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где 20-летний Артемий Рябчук расстрелял военнослужащих.

Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-центр ДБР.

В бюро сообщают, что среди трех версий есть основное — первое — совершение подозреваемым преступления из — за неуставных отношений. Вторая – психические заболевания нацгвардейца, его пребыванием в физиологическом аффекте. Третья – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.



"С целью проверки этой версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели ", — заметили в ДБР.

Следует отметить, что Артемия Рябчука подозревают в ряде уголовных правонарушений, а именно:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УКУ);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);

бездействие военной власти в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);

небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).

Напомним, что в Днепре ночью 27 января на заводе "Южмаш" произошла трагедия – 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих. В результате 5 человек погибли, еще – 5 тяжело ранены. Стрельца задержали на выезде из города. В Сети показали, в каких условиях содержится "днепровский стрелок".

Расстрел в Днепре: известны первые выводы расследования трагедии

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