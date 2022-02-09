Розстріл солдатів у Дніпрі: ДБР розглядає три версії трагедії

Основна версія трагедії - нестатутні відносини.

Державне бюро розслідувань розглядає три версії трагедії на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, де 20-річний Артемій Рябчук розстріляв військовослужбовців.

Про це розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає пресцентр ДБР.

У бюро повідомляють, що серед трьох версій є основна - перша - вчинення підозрюваним злочину через нестатутні відносини. Друга - психічні захворювання нацгвардійця, його перебуванням у фізіологічному афекті. Третя – вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо.



"З метою перевірки цієї версії надані відповідні доручення управлінню СБУ в Дніпропетровській області. Зокрема, слідчими встановлено факт відвідування підозрюваним Російської Федерації у 2019 році, де він перебував 2 тижні", - зауважили у ДБР.

Варто зазначити, що Артемія Рябчука підозрюють у низці кримінальних правопорушень, а саме:

навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);

дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);

викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ);

бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ);

недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.у Мережі показали, в яких умовах утримується "дніпровський стрілець".

Розстріл у Дніпрі: відомі перші висновки розслідування трагедії

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