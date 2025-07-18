Рэкетир вышел под залог, чтобы снова заняться вымогательством

Задержание вымогателя в Житомире

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В Житомире задержали за вымогательство 63-летнего мужчину, который только недавно вышел под залог из следственного изолятора. Под следствием он находился также за вымогательство.

Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

В июне этого года мужчина требовал надуманный долг в размере 500 долларов США у бывшего военнослужащего. Тогда рэкетира задержали, а следственный судья избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 363 тыс. грн.

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Залог мужчина внес, а уже через три дня пошел требовать 6000 долларов США, угрожая своей жертве насилием и незаконным завладением его жильем.

Опасаясь угроз, потерпевший передал вымогателю 5000 гривен, а затем, уже находясь под контролем правоохранителей, - остальную сумму.

Злоумышленника задержали на месте преступления и теперь ему сообщили о новом подозрении. Его действия квалифицированы как вымогательство чужого имущества с угрозой насилия, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, совершенное повторно в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Поскольку преступление было совершено повторно, Житомирской областной прокуратурой в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, а также обращение залога в доход государства.

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Напомним, в Черкассах тренера, которая занималась хореографией с детьми в одной из школ, подозревают в растрате 1 миллиона 350 тысяч гривен.