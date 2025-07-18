Опасно ли выносить мусор вечером: что говорят народные приметы и церковь

Мусор / © Freepik

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В народе бытует поверье, что вечером не следует выносить из дома мусор или любые вещи. Согласно этим представлениям, вместе с бытовыми отходами человек может «выбросить» счастье, здоровье, благополучие или семейный уют.

Об этом сообщило издание LifeStyle24.

Подобные суеверия были распространены во многих регионах Украины. Считалось, что после захода солнца активизируются потусторонние силы, которые могут нанести вред. Из-за этого выносить что-то из дома в темное время суток считалось нежелательным. В частности, из-за того что человек якобы может бессознательно избавиться от чего-то важного или ценного.

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В то же время в Православной Церкви Украины отмечают: придерживаться этого суеверия необязательно. Священник Алексей Филюк отмечает, что христиане должны поддерживать порядок в своих домах в любое время суток. Как подчеркнул священнослужитель, очищение нужно и для тела, и для души: через уборку в доме, а также через покаяние и исповедь.

Сейчас часть украинцев отходит от старинных примет, а кто-то до сих пор прислушивается к ним — скорее из уважения к старшим, чем из-за веры в мистические последствия.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли делиться рассадой с соседями по народным приметам.