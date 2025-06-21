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- Украина
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РФ пыталась совершить прорыв у важного города: детали от Зеленского
Штурм оккупационных войск не удался, под давлением ВСУ россияне отступили назад.
Армия РФ пыталась совершить прорыв возле Константиновки Донецкой области. Впрочем, планы оккупантов не имели успеха.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.
"Это из масштабных ударов, которые были. Десятки мотоциклов и 24 единицы тяжелой военной техники. Мы – 20 уничтожили, 16 мотоциклов также уничтожили. Они отступили", – рассказал глава государства.
Рассказал президент о ситуации и в других направлениях. По его словам, на Харьковщине "сложно".
Что касается Днепропетровщины, то у россиян успехов нет. По словам президента, "два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться".
Напомним, аналитики DeepState обновили карту боевых действий по состоянию на 21 июня. Отмечается, что у армии РФ продвижение в Донецкой области - возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко.
Между тем, в ВСУ считают, что РФ понадобятся десятки лет и миллионы потерь, чтобы выйти на админграницы Донецкой области — пока это выглядит недостижимой целью.