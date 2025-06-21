РФ пыталась совершить прорыв у важного города: детали от Зеленского

Война / © Associated Press

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Армия РФ пыталась совершить прорыв возле Константиновки Донецкой области. Впрочем, планы оккупантов не имели успеха.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

"Это из масштабных ударов, которые были. Десятки мотоциклов и 24 единицы тяжелой военной техники. Мы – 20 уничтожили, 16 мотоциклов также уничтожили. Они отступили", – рассказал глава государства.

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Рассказал президент о ситуации и в других направлениях. По его словам, на Харьковщине "сложно".

Что касается Днепропетровщины, то у россиян успехов нет. По словам президента, "два, три, четыре человека в ДРГ-группах постоянно пробуют прорываться".

Напомним, аналитики DeepState обновили карту боевых действий по состоянию на 21 июня. Отмечается, что у армии РФ продвижение в Донецкой области - возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко.

Между тем, в ВСУ считают, что РФ понадобятся десятки лет и миллионы потерь, чтобы выйти на админграницы Донецкой области — пока это выглядит недостижимой целью.

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Дата публикации 21:05, 20.06.25 Количество просмотров 7 Идеальная ловушка для врага! Как макеты оружия срывают планы россиян