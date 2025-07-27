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РФ снова запустила рои "Шахедов" на ночь: где есть угроза
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
В Киеве поздно вечером, 27 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.
Воздушные силы рассказали о ликвидации вражеских беспилотников в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Отмечается, что на Запорожье, Киев и Харьков двигаются «Шахеды».
Движение «Шахедов» по состоянию на 22:10, по информации мониторинговых чатов:
Сумщина→Шостка/Черниговщина.
Сумщина→Конотоп/Черниговщина.
Сумщина→Ромны/Полтавщина.
Черниговщина→Чернигов/Киевщина.
Черниговщина→Нежин/Киевщина.
Черниговщина→Прилуки/Полтавщина.
Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев
Киевщина→Борисполь/Обухов.
Черкасская область→Черкассы/Городище.
Полтавщина→Лубны/Черкасщина.
Полтавская область→Полтава/р-н.
Полтавская область→Днепропетровщина.
Харьковщина→Коломак/Полтавщина.
Харьковщина→Златополь/Полтавщина.
Запорожская обл→Орихов/Днепропетровщина.
Кроме того, в мониторинговых пабликах пишут о взрывах на Запорожье и Харьковской области.
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