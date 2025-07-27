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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ снова запустила рои "Шахедов" на ночь: где есть угроза

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога вечером 27 июля

Воздушная тревога вечером 27 июля / © ТСН

В Киеве поздно вечером, 27 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Воздушные силы рассказали о ликвидации вражеских беспилотников в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Отмечается, что на Запорожье, Киев и Харьков двигаются «Шахеды».

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:15

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:15

Движение «Шахедов» по состоянию на 22:10, по информации мониторинговых чатов:

  • Сумщина→Шостка/Черниговщина.

  • Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

  • Сумщина→Ромны/Полтавщина.

  • Черниговщина→Чернигов/Киевщина.

  • Черниговщина→Нежин/Киевщина.

  • Черниговщина→Прилуки/Полтавщина.

  • Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев

  • Киевщина→Борисполь/Обухов.

  • Черкасская область→Черкассы/Городище.

  • Полтавщина→Лубны/Черкасщина.

  • Полтавская область→Полтава/р-н.

  • Полтавская область→Днепропетровщина.

  • Харьковщина→Коломак/Полтавщина.

  • Харьковщина→Златополь/Полтавщина.

  • Запорожская обл→Орихов/Днепропетровщина.

Кроме того, в мониторинговых пабликах пишут о взрывах на Запорожье и Харьковской области.

Ранее президент Зеленский рассказал, сколько дронов-перехватчиков в сутки нужно для защиты.

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