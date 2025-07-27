РФ снова запустила рои "Шахедов" на ночь: где есть угроза

Воздушная тревога вечером 27 июля / © ТСН

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В Киеве поздно вечером, 27 июля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских беспилотников. Сирены также звучат в ряде других областей.

Воздушные силы рассказали о ликвидации вражеских беспилотников в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Отмечается, что на Запорожье, Киев и Харьков двигаются «Шахеды».

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:15

Движение «Шахедов» по состоянию на 22:10, по информации мониторинговых чатов:

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Сумщина→Шостка/Черниговщина.

Сумщина→Конотоп/Черниговщина.

Сумщина→Ромны/Полтавщина.

Черниговщина→Чернигов/Киевщина.

Черниговщина→Нежин/Киевщина.

Черниговщина→Прилуки/Полтавщина.

Киевщина→Бровары/Вышгород/Киев

Киевщина→Борисполь/Обухов.

Черкасская область→Черкассы/Городище.

Полтавщина→Лубны/Черкасщина.

Полтавская область→Полтава/р-н.

Полтавская область→Днепропетровщина.

Харьковщина→Коломак/Полтавщина.

Харьковщина→Златополь/Полтавщина.

Запорожская обл→Орихов/Днепропетровщина.

Кроме того, в мониторинговых пабликах пишут о взрывах на Запорожье и Харьковской области.

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