РФ ударила по железной дороге в двух областях: первые детали

Россияне регулярно атакуют железную дорогу / © Укрзализныця

Ночью россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«В Сумах враг ударил по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы-Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

Ранее сообщалось, что в Сумах гремели взрывы, зафиксированные попадания в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома в разных районах города.