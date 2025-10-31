- Дата публикации
РФ ударила по железной дороге в двух областях: первые детали
Из-за вражеской атаки задерживаются некоторые поезда.
Ночью россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
«В Сумах враг ударил по пассажирскому депо — повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы-Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику», — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждена инфраструктура железной дороги в районе Лозовой — поезд №228/227 Гусаровка — Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.
Ранее сообщалось, что в Сумах гремели взрывы, зафиксированные попадания в девятиэтажный и двухэтажный жилые дома в разных районах города.