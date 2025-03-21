Роковой поход в горы: в Карпатах внезапно погиб мужчина

Причины смерти туриста будут устанавливать медики и правоохранители.

Трагический случай произошел 20 марта 2025 года в Карпатах. Турист из Львова, 1969 года рождения, проходил маршрут в районе горы Малая Близница, что в Раховском районе, и внезапно скончался.

Об этом пишет ГСЧС.

Спасатели получили сообщение, что мужчине внезапно стало плохо и он нуждается в неотложной помощи.

Уже в 12:20 спасатели обнаружили туриста без сознания. Специалисты горной поисково-спасательной группы провели реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось – мужчина скончался на месте.

"В 17:40 тело погибшего передали медицинским работникам", — сообщили в ГСЧС.

Для проведения спасательной операции были привлечены 4 спасателя и одна единица техники Раховской горной поисково-спасательной группы.

Напомним, на Закарпатье пьяный 16-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил 19-летнего пешехода.

Читайте также: