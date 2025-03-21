Фатальний похід у гори: у Карпатах раптово загинув чоловік

Трагічний випадок стався 20 березня 2025 року в Карпатах. Турист зі Львова, 1969 року народження, проходив маршрут у районі гори Мала Близниця, що в Рахівському районі, та раптово помер.

Про це пише ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення, що чоловіку раптово стало зле і він потребує невідкладної допомоги.

Уже о 12:20 рятувальники знайшли туриста, який був непритомний. Фахівці гірської пошуково-рятувальної групи провели реанімаційні заходи, проте врятувати людину не вдалося – чоловік помер на місці.

“О 17:40 тіло загиблого передали медичним працівникам”, – повідомили в ДСНС.

Для проведення рятувальної операції було залучено 4 рятувальників та одну одиницю техніки Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний 16-річний підліток на мотоциклі на смерть збив 19-річного пішохода.

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