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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4116
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы

Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 2 июля 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

  • Вилково (Одесщина);

  • Полтава/р-н;

  • Харьковщина;

  • Славянск (Донецк);

  • Сумщина;

  • Краматорск/Р-н (Донечина);

  • Днепропетровщина;

  • Доброполье (Донецкая область);

  • Черниговщина;

  • Краматорск/Р-н (Донечина);

  • Донетчина;

  • Покровский р-н (Донеция);

  • Харьков/окрестности;

  • Синельниково/р-н (Днепропетровщина);

  • Кривой Рог;

  • Днепропетровщина;

  • Хотинь/р-н (Сумщина).

Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .

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