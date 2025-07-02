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Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
Россия снова атаковала мирные украинские города ночью беспилотниками, порой было очень громко.
В ночь на 2 июля 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками .
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Вилково (Одесщина);
Полтава/р-н;
Харьковщина;
Славянск (Донецк);
Сумщина;
Краматорск/Р-н (Донечина);
Днепропетровщина;
Доброполье (Донецкая область);
Черниговщина;
Краматорск/Р-н (Донечина);
Донетчина;
Покровский р-н (Донеция);
Харьков/окрестности;
Синельниково/р-н (Днепропетровщина);
Кривой Рог;
Днепропетровщина;
Хотинь/р-н (Сумщина).
Напомним, что Украину атакуют беспилотники РФ: названа траектория движения .