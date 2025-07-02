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Астрологический прогноз на 2 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в поездки и путешествия — они окажутся удачными, а также начинать ремонт любой степени сложности.
Символ дня: птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться очень опасными, но, если вовремя спохватиться, неприятностей можно избежать.
Питание дня: важно следить за свежестью продуктов, от мяса лучше всего отказаться в пользу зелени, овощей и фруктов.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от работы на земле нужно отказаться.
Магия и мистика дня: гадание на картах Таро даст ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни.
Цитата дня: «Не было еще ни одного великого ума без примеси безумия» (Аристотель).
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