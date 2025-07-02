Астрологический прогноз на 2 июля

Птица Феникс / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно отправляться в поездки и путешествия — они окажутся удачными, а также начинать ремонт любой степени сложности.

Символ дня: птица Феникс.

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Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: хризолит, красный гранит.

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За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться очень опасными, но, если вовремя спохватиться, неприятностей можно избежать.

Питание дня: важно следить за свежестью продуктов, от мяса лучше всего отказаться в пользу зелени, овощей и фруктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: от работы на земле нужно отказаться.

Магия и мистика дня: гадание на картах Таро даст ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни.

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Цитата дня: «Не было еще ни одного великого ума без примеси безумия» (Аристотель).

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