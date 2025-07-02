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Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 2 липня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Вилкове (Одещина);
Полтава/р-н;
Харківщина;
Словʼянськ (Донеччина);
Сумщина;
Краматорськ/р-н (Донеччина);
Дніпропетровщина;
Добропілля (Донеччина);
Чернігівщина;
Краматорськ/р-н (Донеччина);
Донеччина;
Покровський р-н (Донеччина);
Харків/околиці;
Синельникове/р-н (Дніпропетровщина);
Кривий Ріг;
Дніпропетровщина;
Хотінь/р-н (Сумщина).
Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.