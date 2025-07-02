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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4227
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1 хв

Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 2 липня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Вилкове (Одещина);

  • Полтава/р-н;

  • Харківщина;

  • Словʼянськ (Донеччина);

  • Сумщина;

  • Краматорськ/р-н (Донеччина);

  • Дніпропетровщина;

  • Добропілля (Донеччина);

  • Чернігівщина;

  • Краматорськ/р-н (Донеччина);

  • Донеччина;

  • Покровський р-н (Донеччина);

  • Харків/околиці;

  • Синельникове/р-н (Дніпропетровщина);

  • Кривий Ріг;

  • Дніпропетровщина;

  • Хотінь/р-н (Сумщина).

Нагадаємо, що Україну атакують безпілотники РФ: названа траєкторія руху.

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