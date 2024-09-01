Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА: стала известна цель удара

ПВО сбило восемь ударных БПЛА в пределах пяти областей.
В ночь на 1 сентября Россия применила баллистическую ракету "Искандер-М" и "Шахеды" по Украине, атаковав зерно и логистику аграрного сектора.
Об этом сообщает командование Воздушных сил.
"В ночь на 01 сентября 2024 года противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым. На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности, на Николаевщине и Сумщине", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты восемь ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Напомним, ночью 1 сентября Россия нанесла удар по Сумской области, в результате чего повреждены зерновозы.
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