Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 13 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

  • Группа БПЛА в Сумской области — курсом на Полтавщину/Харьковщину.

  • Группа БПЛА на востоке Запорожской области — курсом на север.

Ранее сообщалось, что армия РФ наносит массированные удары по энергетической и газовой инфраструктуре Украины, значительно чаще применяя баллистические ракеты.

Мы ранее информировали, что российская армия снова атаковала Киев беспилотниками, последствия чего фиксируют на Печерске.

