ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1147
Время на прочтение
1 мин

Россия готовит массированный удар: под угрозой энергетическая и железнодорожная инфраструктура в западных и центральных областях - мониторы

В ночь на 23 декабря враг готовит ракетно-дроновую атаку по энергетической и железнодорожной инфраструктуре ряда западных и центральных регионов Украины — основной удар ожидается около 6:00 утра.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

По данным мониторинговых каналов, в воздухе уже находится значительное количество ударных беспилотников, также зафиксирована подготовка к возможным пускам крылатых ракет типа «Калибр».

С высокой вероятностью целями атаки могут стать объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры в следующих областях:

  • Ровенская

  • Житомирская

  • Тернопольская

  • Львовская

  • Ивано-Франковская

  • Волынская

Также под угрозой могут оказаться Киевская и Черкасская области.

Отмечается, что часть ударов может быть направлена как по новым объектам, так и по уже подвергавшимся атакам ранее. Основная фаза обстрела прогнозируется около 6:00 утра, возможны отклонения в пределах плюс-минус 1–1,5 часа.

Мониторинговые каналы отмечают: хотя количество ракет может быть не слишком большим, отражение атаки ожидается сложнее обычного.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности, а пассажиров поездов быть особенно внимательными при возможных остановках на вокзалах в указанных регионах и немедленно реагировать на угрозу.

Дата публикации
Количество просмотров
1147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie