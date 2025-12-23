Ракета / © ТСН.ua

Реклама

По данным мониторинговых каналов, в воздухе уже находится значительное количество ударных беспилотников, также зафиксирована подготовка к возможным пускам крылатых ракет типа «Калибр».

С высокой вероятностью целями атаки могут стать объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры в следующих областях:

Ровенская

Житомирская

Тернопольская

Львовская

Ивано-Франковская

Волынская

Также под угрозой могут оказаться Киевская и Черкасская области.

Реклама

Отмечается, что часть ударов может быть направлена как по новым объектам, так и по уже подвергавшимся атакам ранее. Основная фаза обстрела прогнозируется около 6:00 утра, возможны отклонения в пределах плюс-минус 1–1,5 часа.

Мониторинговые каналы отмечают: хотя количество ракет может быть не слишком большим, отражение атаки ожидается сложнее обычного.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности, а пассажиров поездов быть особенно внимательными при возможных остановках на вокзалах в указанных регионах и немедленно реагировать на угрозу.