Россия готовит массированный удар: под угрозой энергетическая и железнодорожная инфраструктура в западных и центральных областях - мониторы
В ночь на 23 декабря враг готовит ракетно-дроновую атаку по энергетической и железнодорожной инфраструктуре ряда западных и центральных регионов Украины — основной удар ожидается около 6:00 утра.
По данным мониторинговых каналов, в воздухе уже находится значительное количество ударных беспилотников, также зафиксирована подготовка к возможным пускам крылатых ракет типа «Калибр».
С высокой вероятностью целями атаки могут стать объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры в следующих областях:
Ровенская
Житомирская
Тернопольская
Львовская
Ивано-Франковская
Волынская
Также под угрозой могут оказаться Киевская и Черкасская области.
Отмечается, что часть ударов может быть направлена как по новым объектам, так и по уже подвергавшимся атакам ранее. Основная фаза обстрела прогнозируется около 6:00 утра, возможны отклонения в пределах плюс-минус 1–1,5 часа.
Мониторинговые каналы отмечают: хотя количество ракет может быть не слишком большим, отражение атаки ожидается сложнее обычного.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности, а пассажиров поездов быть особенно внимательными при возможных остановках на вокзалах в указанных регионах и немедленно реагировать на угрозу.