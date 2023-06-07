Россия может готовить еще 2-3 катастрофы типа Каховской ГЭС — Арестович

В последний год все действия кремлевского руководства в Украине направлены на то, чтобы сорвать поставки вооружения ВСУ и сесть за стол переговоров. Именно поэтому оккупанты обстреливают энергоинфраструктуру и взорвали Каховскую ГЭС.

Об этом сказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским журналистом Фейгиным.

По мнению Арестовича, россияне еще "могут устроить 2-3 катастрофы, потому что понимают, что в Украине их ждет только разгром".

Другого военного решения для оккупантов, по мнению Арестовича, нет.

"Против нас воюют войска, возглавляемые фигурой, которая содержала в себе черты Сталина и Гитлера. Путинский режим не остановят человеческие жертвы, его остановит только сила, которой он и боится. Украинцев не уговорят на переговоры, предложив "мир" в обмен на захваченные территории" .Нас не остановит ничего в освобождении своей земли от путинских сил, которые несут только пытки, смерть и разруху", — добавил Арестович.

Напомним, на днях экс-советник Офиса президента Арестович выдал новый прогноз по завершению войны, а также назвал "еще одну опасность".

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