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Россия снова ударила ракетами по центру Краматорска: есть раненые

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2144
Время на прочтение
1 мин
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Россия снова ударила ракетами по центру Краматорска: есть раненые

Фото: Павел Кириленко

Россияне ударили по жилой застройке в центре города.

Днем 2 февраля российская армия нанесла два ракетных удара по центру Краматорска Донецкой области. Есть раненые среди гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Известно, что в результате ударов пострадала жилая застройка.

"Снова — по центру города, по жилой застройке. По предварительной информации, есть раненые среди гражданских. Подробнее — вскоре", — написал Кириленко у себя в Телеграм.

Напомним, российская армия вечером 1 февраля нанесла ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Краматорске. В результате атаки был полностью разрушен один подъезд. Погибли минимум три человека.

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

Ракетный удар по Краматорску, Великобритания бастует, Лубинец и Саакашвили – новости 2 февраля

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Дата публикации
Просмотры
2144
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