Россияне 86 раз в сутки обстреляли Херсонщину: есть погибшие

За прошедшие сутки, 14 мая, российские оккупационные войска 86 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак РФ шесть человек погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За минувшие сутки оккупанты выпустили 381 снаряд из тяжелой артиллерии, танков, БПЛА и авиации по территории области. В частности, Херсон враг обстрелял четыре раза, выпустив девять снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", — говорится в сообщении главы ОВА.

По словам Прокудина, за минувшие сутки деоккупированной территории области эвакуированы 56 человек.

Напомним, 13 мая российская армия атаковала Берислав Херсонской области. оккупанты страны-агрессорки сбросили на город две управляемые авиабомбы. Прошло без пострадавших среди мирных жителей. В результате удара РФ повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

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