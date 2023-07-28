Россияне продолжают похищать работников ЗАЭС: новый факт

Так, 23 июня 2023 захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга. Парень оставался в Энергодаре и работал на станции.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Сегодня мужчина находится в настоящем плену у россиян. Сообщается, что Сергея видели в отделении полиции, где захватчики удерживают жителей города и работников ЗАЭС. Инженер регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. Более того, после пыток захватчики отправляют Сергея в больницу, чтобы он не умер. Россияне до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, они продолжают издевательство и репрессии.

Близкие Сергея, проживающие во временно оккупированном городе, подтверждают, что сейчас он жив.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры по увольнению всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы", — отметили в Энергоатоме.

Ранее мы сообщали, что риск аварии на ЗАЭС ежедневно растет. Возможности реагировать на это у Украины минимальны.

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