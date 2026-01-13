ТСН в социальных сетях

Россияне снова ударили по Житомирской области: какие последствия

Информации о потерпевших нет.

Спасатель.

Спасатель. / © Управление ГСЧС Киева

Дополнено новыми материалами

Ночью на 13 января армия агрессорки России снова атаковала несколько районов Житомирской области: Коростенский и Звягельский. Информации о погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру Житомирщины. Сегодня ночью под ударами оказались несколько объектов в Коростенском и Звягельском районах», — подчеркнул чиновник.

По словам чиновника, спасатели работают над ликвидацией пожара, возникшего на месте удара. Кроме того, специальные службы обследуют территорию по наличию взрывоопасных предметов.

Ситуация на железной дороге

«Учитывая ситуацию безопасности сегодня, 13 января, временно не будут курсировать некоторые пригородные поезда на Житомирщине», — сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

Речь идет о рейсах:

  • №6450 Коростень — Овруч

  • №6453 Овруч — Коростень.

Напомним, 11 января россияне ударили по критической инфраструктуре Житомирщины. Под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры. Из-за обстрела РФ были травмированы двое работников.

