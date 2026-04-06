- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2332
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по областному центру: что известно о "прилетах" и пострадавших
Харьков находится под вражеской атакой — россияне атакуют «Шахедами».
Сегодня, 6 апреля, россияне обстреляли Харьков. Враг ударил «Шахедом» по Киевскому району города.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Попадание вражеской дроны произошло у остановки общественного транспорта — ранен водитель городского маршрута и поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился. Есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются. Продолжается обследование места прилета», — отметил он.
Еще одно попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома. Без пожара. Во дворе — разбитые авто. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
«В результате вражеского удара женщины 56 и 61 лет подверглись острой реакции на стресс. Медики оказали помощь 34-летней женщине, которая также подверглась острой реакции на стресс вследствие вражеского обстрела», — написал в свою очередь глава ОВА Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что ночью РФ атаковала Одессу. По последним данным, трое погибших.
По данным Воздушных сил, в ночь на 6 апреля россияне запустили по Украине 141 ударный дрон, около 80 из них — «Shahed». Украинская ПВО сбила 114 целей.