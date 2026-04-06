Россияне ударили по областному центру: что известно о "прилетах" и пострадавших

Харьков под атакой / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 6 апреля, россияне обстреляли Харьков. Враг ударил «Шахедом» по Киевскому району города.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Попадание вражеской дроны произошло у остановки общественного транспорта — ранен водитель городского маршрута и поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился. Есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются. Продолжается обследование места прилета», — отметил он.

Реклама

Еще одно попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома. Без пожара. Во дворе — разбитые авто. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Последствия атаки / © Игорь Терехов, мэр Харькова

«В результате вражеского удара женщины 56 и 61 лет подверглись острой реакции на стресс. Медики оказали помощь 34-летней женщине, которая также подверглась острой реакции на стресс вследствие вражеского обстрела», — написал в свою очередь глава ОВА Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что ночью РФ атаковала Одессу. По последним данным, трое погибших.

По данным Воздушных сил, в ночь на 6 апреля россияне запустили по Украине 141 ударный дрон, около 80 из них — «Shahed». Украинская ПВО сбила 114 целей.