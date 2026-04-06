Росіяни вгатили по обласному центру: що відомо про "приліт" та постраждалих
Харків перебуває під ворожою атакою — росіяни атакують «Шахедами».
Сьогодні, 6 квітня, росіяни обстріляли Харків. Ворог ударив «Шахедом» по Київському району міста.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував. Є постраждалі — їхня кількість та стан уточнюються. Триває обстеження місця прильоту», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що вночі РФ атакувала Одесу. За останніми даними, троє загиблих.
За даними Повітряних сил, у ніч проти 6 квітня росіяни запустили по Україні 141 ударний дрон, близько 80 з них — «Shahed». Українська ППО збила 114 цілей.