Росіяни вгатили по обласному центру: що відомо про "приліт" та постраждалих

Харків під атакою / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 6 квітня, росіяни обстріляли Харків. Ворог ударив «Шахедом» по Київському району міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував. Є постраждалі — їхня кількість та стан уточнюються. Триває обстеження місця прильоту», — зазначив він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що вночі РФ атакувала Одесу. За останніми даними, троє загиблих.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 6 квітня росіяни запустили по Україні 141 ударний дрон, близько 80 з них — «Shahed». Українська ППО збила 114 цілей.