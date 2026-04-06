- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 277
- Время на прочтение
- 2 мин
США не согласовали 45-дневное перемирие с Ираном: что известно о плане
США пока не согласовали предложение о 45-дневном перемирии с Ираном, которое считают последней попыткой избежать эскалации.
Международные посредники предложили 45-дневное прекращение огня между США и Ираном, однако президент Дональд Трамп пока не дал согласия на этот план.
Об этом сообщает издание CNN.
Как сообщают источники, предложение было передано Вашингтону и Тегерану в конце воскресенья. Она предусматривает временное перемирие и разблокирование Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой энергетики.
Этот шаг рассматривается как последняя попытка избежать дальнейшей эскалации. Ранее Трамп предупреждал о возможных масштабных ударах по иранской инфраструктуре, если пролив будет оставаться заблокированным.
В Белом доме подтвердили, что президент пока не поддержал эту инициативу.
"Это лишь одна из многих идей", - отметил представитель администрации, добавив, что военная операция США продолжается.
В переговорный процесс вовлечены посредники, в частности Пакистан, Египет и Турция. Впрочем, косвенные переговоры в последнее время зашли в тупик.
Предложение также было передано главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и спецпредставителю США Стиву Виткоффу. Ожидается, что потенциальное перемирие могло стать стартом для полноценных переговоров о завершении войны.
В то же время, Иран скептически относится к временному прекращению огня. В Тегеране полагают, что такая пауза позволит оппонентам перегруппировать силы.
Посредники надеются достичь договоренности к дедлайну, который Трамп установил вечером вторника.
Иран не поддерживает предложение перемирия
Иран уже фактически отверг идею временного прекращения огня. В Тегеране заявили, что не согласятся на предложенные сроки, поскольку США, по их оценкам, не готовы к долгосрочному миру.
По данным Reuters, иранская сторона считает, что 45-дневное перемирие может являться лишь тактической паузой перед новым этапом боевых действий.
Ранее сообщалось, что стороны обсуждают возможное соглашение, которое могло бы предотвратить масштабную эскалацию — в частности удары по энергетической инфраструктуре Ирана и объекты в странах Персидского залива.
Заметим, Трамп с матом набросился на Иран через Ормузский пролив. В своем сообщении в Сети Truth Social он ударился к мату: «Открывайте этот банный пролив, безумные уроды, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!».