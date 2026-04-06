США не согласовали 45-дневное перемирие с Ираном: что известно о плане

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Международные посредники предложили 45-дневное прекращение огня между США и Ираном, однако президент Дональд Трамп пока не дал согласия на этот план.

Об этом сообщает издание CNN.

Как сообщают источники, предложение было передано Вашингтону и Тегерану в конце воскресенья. Она предусматривает временное перемирие и разблокирование Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой энергетики.

Реклама

Этот шаг рассматривается как последняя попытка избежать дальнейшей эскалации. Ранее Трамп предупреждал о возможных масштабных ударах по иранской инфраструктуре, если пролив будет оставаться заблокированным.

В Белом доме подтвердили, что президент пока не поддержал эту инициативу.

"Это лишь одна из многих идей", - отметил представитель администрации, добавив, что военная операция США продолжается.

В переговорный процесс вовлечены посредники, в частности Пакистан, Египет и Турция. Впрочем, косвенные переговоры в последнее время зашли в тупик.

Реклама

Предложение также было передано главе МИД Ирана Аббасу Арагчи и спецпредставителю США Стиву Виткоффу. Ожидается, что потенциальное перемирие могло стать стартом для полноценных переговоров о завершении войны.

В то же время, Иран скептически относится к временному прекращению огня. В Тегеране полагают, что такая пауза позволит оппонентам перегруппировать силы.

Посредники надеются достичь договоренности к дедлайну, который Трамп установил вечером вторника.

Иран не поддерживает предложение перемирия

Иран уже фактически отверг идею временного прекращения огня. В Тегеране заявили, что не согласятся на предложенные сроки, поскольку США, по их оценкам, не готовы к долгосрочному миру.

Реклама

По данным Reuters, иранская сторона считает, что 45-дневное перемирие может являться лишь тактической паузой перед новым этапом боевых действий.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают возможное соглашение, которое могло бы предотвратить масштабную эскалацию — в частности удары по энергетической инфраструктуре Ирана и объекты в странах Персидского залива.

Заметим, Трамп с матом набросился на Иран через Ормузский пролив. В своем сообщении в Сети Truth Social он ударился к мату: «Открывайте этот банный пролив, безумные уроды, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!».