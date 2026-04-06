Кровавая атака России: в Одессе оккупанты убили маму с маленькой дочкой, в Харькове ранен водитель

Россияне 6 апреля нанесли массированный удар по Украине / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В ночь на 6 апреля российская армия осуществила очередную массированную атаку на мирные города Украины. Под вражеским огнем оказались Одесса, Харьковщина, Черниговщина и другие регионы.

Удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре привели к человеческим жертвам, десятки жителей получили ранения. Из-за повреждения энергообъектов тысячи людей в нескольких областях остались без света.

Массированная атака на Одессу: россияне убили мать и двухлетнего ребенка

В ночь на 6 апреля российская армия осуществила массированный удар дронами по Одессе. По информации главы ОВА Олега Кипера, вражеский обстрел унес жизни трех человек: погибли 53-летняя женщина, а также 30-летняя одесситка вместе со своей двухлетней дочерью.

В результате вражеского обстрела в Одессе 6 апреля погибли 3 человека

По данным ГСЧС, количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них — беременная женщина и двое маленьких детей (семимесячный мальчик и двухлетняя девочка). Девять человек госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© ГУ ГСЧС в Одесской областе

«Девять пострадавших госпитализированы, остальные получали амбулаторную помощь. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднем состоянии тяжести», — отметил заместитель начальника Одесской ОГА Алексей Химченко в эфире «Мы Украина».

Больше всего пострадали Приморский и Киевский районы города:

в Приморском районе повреждена многоэтажка и семь частных домов.

в Киевском районе разрушения значительные: пострадали несколько многоэтажек, больше 20 частных домов, детсад и более 20 автомобилей.

По словам главы районной администрации Марины Лозовенко, повреждены:

12 многоэтажных домов;

22 частных дома;

один детский сад;

зафиксировано около 670 выбитых окон.

«Кто-то успел выбежать, кто-то спускался, кто-то был в квартирах. Мы услышали несколько взрывов. Некоторые поняли, что надо спускаться, кто-то не успел. После прилета уже все выбежали во двор смотреть, что случилось. Ужас, ужас — это будто, знаете, как в фильмах про апокалипсис», — рассказала пострадавшая Влада в комментарии корреспонденту ТСН Сергею Осадчуку.

О последствиях атаки сообщил и певец MELOVIN. Артист отметил, что под удар попал дом его родителей — в доме выбило стекла, но, к счастью, родные не пострадали.

Армия РФ ударила по Харькову

Россияне 6 апреля ударили по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты ударили «Шахедом» по Киевскому району города.

«Попадание вражеского дрона произошло возле остановки общественного транспорта — ранен водитель городского маршрута и поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился. Есть пострадавшие — их количество и состояние уточняются. Продолжается обследование места прилета», — отметил он.

Также мэр города сообщил, что вероятно, оккупанты попали в учебное заведение.

Последствия вражеской атаки на Харьков / © Игорь Терехов, мэр Харькова

Еще один «прилет» зафиксировали на последнем этаже многоэтажки. Хотя пожара удалось избежать, во дворе дома разбиты припаркованные автомобили. Данные о пострадавших пока собирают.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, медицинская помощь понадобилась трем женщинам в возрасте 34, 56 и 61 года. У всех диагностировали острую реакцию на стресс.

Россия обстреливает энергетику Украины

За прошедшие сутки и сегодня утром, 6 апреля, российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры. По данным «Укрэнерго», повреждения зафиксированы в Сумской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях. Самой сложной остается ситуация на Черниговщине и Киевщине.

По Черниговской области враг нанес четыре удара. Как сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, большинство районов области сейчас обесточены. Чернигов и окружающие громады вынуждены переходить на альтернативные источники питания.

Из-за атаки на энергоузлы без света остался город-спутник ЧАЭС Славутич. Обесточены около 21 тысячи человек.

На юге Украины под удар попал объект компании ДТЭК. Энергетикам уже удалось заживить критическую инфраструктуру и вернуть свет почти трем тысячам семей, однако ситуация остается напряженной.

Сейчас без электричества в Одессе остаются 16,7 тысячи домохозяйств в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах.

Специалисты признают, что разрушения значительные. Продолжается разбор завалов и восстановительные работы, которые потребуют длительного времени.

Напомним, 5 апреля россияне нанесли массированный удар в частности, под удар попали Одесса, Харьков, Никополь, Чернигов, Сумщина, Полтавщина и другие регионы. Из-за обстрела есть жертвы среди людей и последствия для гражданской инфраструктуры. Много пострадавших.

